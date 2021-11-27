Türkiye şehitlerini andı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Kurtuluş Savaşı şehidi Yedek Subay Ethem ve Birinci Dünya Savaşı şehidi Yüzbaşı Esat Efendi anıldı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Kurtuluş Savaşı şehidi Yedek Subay Ethem ve Birinci Dünya Savaşı şehidi Yüzbaşı Esat Efendi anıldı. Şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" denildi. - ANKARA

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