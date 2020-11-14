Türkiye - Rusya maçı ne zaman? Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda? Türkiye muhtemel ilk 11'leri!

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında Türkiye ve Rusya karşı karşıya gelecek. Türkiye - Rusya maçı ne zaman? Türkiye - Rusya maçı hangi kanalda? Türkiye muhtemel ilk 11'leri!

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TÜRKİYE - RUSYA MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 15 Kasım Pazar akşamı, saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

TÜRKİYE MUHTEMEL İLK 11'LERİ!

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Savunma: Caner Erkin, Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Zeki Çelik (Lille), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)