Türkiye Romanya maçı özeti izle (0-2) - Türkiye hazırlık maçı video özeti

Romanya 2 - 0 Türkiye maç özeti izle. Türkiye maçI özeti izle.. 9 Kasım Perşembe akşamı oynanan Romanya Türkiye maçının maç özeti görüntüleri ve 9 Kasım akşamı oynanan Milli maçların özet görüntüleri haberler.com adresinde. Romanya Türkiye maç özetini izlemek için ilgili bağlantıları haberimizde bulabilirsiniz.

ROMANYA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A Milli Takımımız bu akşamki özel maçta Romanya'ya konuk oluyor. Saat 21.15'te başlayan maç, Dr.Constantin Radulescu stadında oynanıyor. Maçı Portekizli hakem Tiago Martins yönetiyor.

Canlı anlatım:

64' Kariyerini Hannover 96'da sürdüren Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu'nun yerine oyunda.

62' Romanya'daI oan Deac oyundan alınırken Karabüksporlu Gabriel Andrei Torje maça dahil oluyor.

46' Yusuf Yazıcı oyundan çıkarken Yunus Mallı maça dahil oluyor.

46' İkinci yarının başında Selçuk İnan, yerini Cengiz Ünder'e bıraktı.

46' İkinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı tamamlandı.

42' GOL! A Milli Takım'ın kendi yarı alanda kaptırdığı top sonrası rakip ceza sahası içinde Deac pasını Grozav'a çevirdi, Grozav'ın vuruşunda top savunmaya çarpıp ağlarla buluştu ve Romanya, A Milli Takım karşısında 1-0 öne geçti.

23' Romanya bu dakikada etkili geldi. Ceza sahası içine gönderilen pasta Serdar Aziz kalenin dibinde topa kritik bir müdahalede bulundu ve topu kornere gönderdi.

15' Karşılaşmada ilk 15 dakikalık süre geride kalırken iki ekip de şu ana dek rakip kalede ciddi bir tehlike bulabilmiş değil. Ancak Romanya, Türkiye'ye göre topla daha çok oynuyor.

1' Karşılaşma başladı. Başarılar Türkiye...

Karşılaşmanın ilk 11'leri:

Romanya: Pantilimon, Tosca, Grigore, Chiriches, Sapunaru, Stanciu, Pintilii, Grozav, Budescu, Deac, Keseru

Türkiye: Harun, Ozan, Serdar, Çağlar, Atila, Okay, Selçuk, Yusuf, Oğuzhan, Hakan, Cenk