Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda kaza

19.10.2019 19:38

Sakarya'da düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'da devrilen aracın pilotu ile yardımcı pilot hafif yaralandı.

Adapazarı ilçesine bağlı Korucuk mevkisindeki yarışlara 54 Otomobil Sporları Kulübü adına katılan 107 kapı numaralı Melis Aksöz pilotluğundaki araç 2. etap geçilirken 7 numaralı kapı mevkisinde devrildi.

Kazada pilot Aksöz ile yardımcı pilot Onur Özdemir hafif şekilde yaralandı.

Yarış alanında görevli sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılan sporcular, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden yarış pistine

Yarış alanına dönen Aksöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın, viraja biraz erken girmesi nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Aracın yol kenarında bulunan sete çıkarak takla attığını ifade eden Aksöz, "Öyle bir kaza atlattık. Dizimde birazcık problem oldu, onun dışında bir şeyim yok. Şimdi tekrar yarışlara çıkmayı planlıyoruz." dedi.

Bu arada, kaza anı parkurdaki görevlilerce kullanılan kameralara yansıdı.

Yarışlar yarın sona erecek.

Kaynak: AA