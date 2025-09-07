Haberler

Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili yüz ölçümü en küçük ilinin yaklaşık kaç katıdır?

Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili yüz ölçümü en küçük ilinin yaklaşık kaç katıdır?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde izleyicilerin ilgisini çeken sorular ekrana geldi. Sorulara verilen yanıtlar, sadece yarışmacıların değil, ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekti. Yarışmacının ne cevap vereceği merak konusu olurken, birçok kişi doğru cevabı öğrenmek için araştırma yapma gereği duydu. Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili yüz ölçümü en küçük ilinin yaklaşık kaç katıdır?

Programın son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerde büyük bir ilgi yarattı. Yarışmacının kararını bekleyen seyirciler, bir yandan da cevapların doğruluğunu kendileri kontrol etmeye çalıştı. Öğretici bir eğlence sunan Kim Milyoner Olmak İster, ekran başındakilere yarışmacı gibi düşünme fırsatı veriyor. Bu durum, programı sıradan bir bilgi yarışmasından öteye taşıyor.Peki, Türkiye'nin yüz ölçümü en büyük ili yüz ölçümü en küçük ilinin yaklaşık kaç katıdır?

TÜRKİYE'NİN YÜZ ÖLÇÜMÜ EN BÜYÜK İLİ YÜZ ÖLÇÜMÜ EN KÜÇÜK İLİNİN YAKLAŞIK KAÇ KATIDIR?

A: 10

B: 20

C: 30

D: 50

Cevap : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller sunan efsanevi yarışma, atv ekranlarında heyecanını sürdürüyor! Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda önemli baraj soruları bulunuyor. İlk önemli baraj olan 2. soruda 5.000 ₺, 7. soruda ise 50.000 ₺ kazanılıyor. Son soruya kadar ilerleyenler, 13. soruyu doğru bilerek büyük ödülü kazanma şansını yakalıyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, son geçilen baraj ödülü yarışmacıya veriliyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilerek en son doğru bildiği sorunun ödülünü alabiliyor.

Bu benzersiz formatıyla Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere hem bilgi hem de heyecan dolu anlar yaşatıyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! Aynı yerde bir deprem daha
Çevik kuvvet ekipleri CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı, arbede çıktı

CHP binasında polis barikatı! Arbede yaşandı, gerginlik had safhada
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Konuşmayı dahi bilmiyor! 6 yaşındaki çocuk ülkeyi ayağa kaldırdı
Ankara'da çöp dolu evden yayılan kötü koku mahalleyi ayağa kaldırdı

Bu evin önünden dahi geçmek cesaret istiyor! Mahalleli illallah etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer

Athletic Bilbao tarihine geçecek Türk transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.