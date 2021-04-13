Türkiye'nin yerli üretim SİHA'lar için Kanada'dan parça aldığı iddiası

BBC Türkçe tarafından yapılan bir haberde Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği SİHA'lar için Kanada'dan parça aldığı ifade edilmişti. Bu iddialarla ilgili açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" dedi.

BBC Türkçe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kanada'dan, SİHA parçalarının ihracat iznini dondurma kararını gözden geçirmelerini talep ettiğini belirterek, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau açıklamalarının yer aldığı bir habere imza attı. Haberde Kanadalı L3HarrisWescam şirketinin Türkiye'ye insansız hava araçlarında kullanılan görüntüleme ve hedef alma sistemlerini sattığı ifade edildi.

BAKAN VARANK İDDİALARI YALANLADI

Kısa sürede tartışmalara yol açan haberin ardından İHA'ların yerli olup olmadığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapanSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Varank, yaptığı şu paylaşımla iddialara son noktayı koydu:

"Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" dedi.