Türkiye'nin yerli üretim SİHA'lar için Kanada'dan parça aldığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin yerli üretim SİHA'lar için Kanada'dan parça aldığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
Türkiye'nin yerli üretim SİHA'lar için Kanada'dan parça aldığı iddiası

BBC Türkçe tarafından yapılan bir haberde Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği SİHA'lar için Kanada'dan parça aldığı ifade edilmişti. Bu iddialarla ilgili açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" dedi.

BBC Türkçe, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kanada'dan, SİHA parçalarının ihracat iznini dondurma kararını gözden geçirmelerini talep ettiğini belirterek, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau açıklamalarının yer aldığı bir habere imza attı. Haberde Kanadalı L3HarrisWescam şirketinin Türkiye'ye insansız hava araçlarında kullanılan görüntüleme ve hedef alma sistemlerini sattığı ifade edildi.

BAKAN VARANK İDDİALARI YALANLADI

Kısa sürede tartışmalara yol açan haberin ardından İHA'ların yerli olup olmadığı merak konusu oldu. Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yapanSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bakan Varank, yaptığı şu paylaşımla iddialara son noktayı koydu:

''ARTIK ASELSAN ÜRETİYOR''

"Şöyle bir baktım, bu haberi görüp mutluluktan uçan baya kişi var. Yazık! Sevinçleri kursaklarında kalsın diye söyleyeyim: Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor" dedi.

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Türkiye'nin yerli üretim SİHA'lar için Kanada'dan parça aldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

BBC Türkçe, Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği SİHA'lar için Kanada'dan parça aldığını iddia etti.

Bakan Mustafa Varank, ''Türkiye'nin Kanada'dan ithal ettiği herhangi bir SİHA parçası yok. SİHA'lara faydalı yük olarak takılan kameralar vardı, onu da artık ASELSAN üretiyor.'' dedi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Cansu Dere Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Fatih Terim Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türkiye'nin yerli üretim SİHA'lar için Kanada'dan parça aldığı iddiası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 16:34:13. #1.14#
title