WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 09:03 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:22

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini "Diyarbakır Anneleri"nden yana kullandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında tercihini "Diyarbakır Anneleri"nden yana kullandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Yılın fotoğrafı olarak tercihini "haber" kategorisinde yer alan ve Bestami Bodruk tarafından çekilen "Diyarbakır Anneleri" karesinden yana yapan Kılıç, ilk gününden itibaren kalben Diyarbakır annelerine büyük destek verdiğini belirtti.

AA'ya söz konusu oylama için teşekkür eden Büyükelçi Kılıç, "İnsani duyguların en yücesi olan evlat sevgisiyle, terör örgütü tarafından kandırılmış ya da kaçırılmış evlatlarını korumak için verdikleri mücadeleye çok büyük saygı duyuyorum. Bu mücadelelerinde başarılı olmalarını, evlatlarını kazanmalarını, onları vatana kazandırmalarını ve onların yuvalarına dönüşünü temin etmelerini diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle oyumu Diyarbakır annelerine veriyorum." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Kılıç, "yaşam" kategorisinde Band Kanani'ye ait "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" kategorisinde ise Kate Green'e ait "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı kareleri favori fotoğrafları olarak oyladı.

WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
WASHINGTON - Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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