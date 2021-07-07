Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, güven mektubunu sundu
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Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, güven mektubunu sundu

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'ye güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'ye güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kosyam'da, Türkiye'den Burkina Faso'ya atanan ilk kadın büyükelçi olan Arı'nın güven mektubunu kabul eden Cumhurbaşkanı Kabore, Türkiye ve Burkina Faso arasında üst düzeyde seyreden ikili iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Kabore, iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirebileceği birçok alan olduğunu söyledi.

Büyükelçi Arı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve haziran başında Burkina Faso'nun kuzeydoğusundaki Solhan köyünde gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Arı, Türkiye'nin Burkina Faso'yla her alanda iş birliğini ilerletme kararlılığı içinde olduğunu, görevi döneminde bu yönde çaba sarf edeceğini kaydetti.

Büyükelçi Nilgün Erdem Arı

Burkina Faso'ya atanmadan önce Dışişleri Bakanlığı Güney ve Batı Avrupa Genel Müdürü görevini yürüten Arı, 2014-2017 döneminde Türkiye'nin Senegal, Gine Bissau ve Yeşil Burun Adaları (Cabo Verde) nezdindeki Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçiliği 2012'de, Burkina Faso'nun Ankara Büyükelçiliği de 2014'te açılmıştı.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore'nin Nisan 2019'da Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir ivme kazanmıştı.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, güven mektubunu sundu
Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, güven mektubunu sundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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