Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz iş insanlarıyla Bingazi'yi ziyaret etti

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Türk iş insanlarıyla Libya'nın doğusundaki Bingazi kentine ziyarette bulundu.

Ziyaret ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Bingazi Belediye Başkanı Sakr Bucevari'nin davetine binaen Bingazi'ye gittiklerini ve Türkiye'nin Başkonsolosluk binasında incelemelerde bulunduklarını ifade etti.

"Bingazi Başkonsolosluğumuzu yeniden faaliyete geçirme konusundaki irademizin altını çizdik" diyen Yılmaz, Bingazi'de oldukça samimi ve sıcak bir şekilde karşılandıklarını kaydetti.

Yılmaz ziyaret kapsamında, Belediye Başkanı Bucevari'nin yanı sıra Temsilciler Meclisi ve Bingazi Belediye Meclisi üyeleriyle eğitim, kültür, sağlık, ulaşım ve kardeş şehircilik dahil olmak üzere, muhtelif alanlarda iş birliği imkanlarının ele alındığı verimli görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

Yılmaz şunları söyledi:

"Libyalı kardeşlerimize, müstesna tarihi bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş ülke Libya'yı bir bütün olarak gördüğümüzü, bölgeler arasında ayrım gözetmediğimizi, ülkedeki tüm kesimlerle her alanda ilişkilerimizi geliştirmeye önem atfettiğimizi bir kez daha ifade ettik.

Ayrıca kentin Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası temsilcileri ve Libyalı iş insanlarıyla, ekonomi ve ticaret alanlarındaki ilişkilerimizi geliştirmeye yönelik atılacak adımları ele aldık. İş insanlarımız yarım kalan projelerine devam etmeye ve Libya'nın imarı ve kalkınmasında yeni projelerle rol oynamaya hazır olduklarını vurguladılar."

Görüşmelerde Türk Hava Yollarının Bingazi seferlerinin yeniden başlatılması konusunun da ele alındığını ifade eden Yılmaz, "Hatırlanacağı üzere kısa süre önce Kubbe kentinde Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Akile Salih'le oldukça olumlu ve samimi havada geçen bir görüşmemiz olmuştu. Bingazi temaslarımızda üzerinde mutabık kaldığımız konularda somut adımlar atmak üzere önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretlerin artarak devam etmesini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz'ın Bingazi ziyaretine DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil'in de yer aldığı iş insanlarından oluşan bir heyet de katıldı.

Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu 2014 yılında faaliyetlerini durdurmuştu.