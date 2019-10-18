Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği İran'daki Türk öğrencileri buluşturdu -TAHRAN

18.10.2019 20:39

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, İran'da lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören Türk öğrencileri buluşturdu.

Tahran yakınlarındaki Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde düzenlenen bir organizasyonda bir araya gelen öğrenciler, etkinlik sayesinde hem birbirleriyle tanışma ve kaynaşma hem de Türkiye'nin yurt dışındaki programları hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, İran'da eğitim gören öğrencileri tanıştırma ve kaynaştırma amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilere burada yalnız olmadıkları mesajı vermek istediklerini dile getiren Ekinci, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, öğrencilerimizin arkasındadır. Eğitimin ve bilimin destekçisidir. Dünyanın neresinde olursa olsun öğrencilere elinden gelen imkanı sunmaya hazırdır." diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılının başında kaynaşmayı sağlamak ve karşılaştıkları problemlerde öğrencilere yardımcı olmak istediklerini ifade eden Ekinci, Eğitim Müşavirliğinin daha nitelikli bir eğitim için destek sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA