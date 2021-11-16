Türkiye'nin su altı zenginliğini gösteren "Mavi Miras" sergisi başkentte açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Türkiye'nin su altı zenginliğini gözler önüne seren fotoğraflardan oluşan Mavi Miras sergisi başkentte açıldı.

CerModern'deki serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve farklı ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, üç kıtanın kesişme noktasında yer alan Anadolu sahil şeridinin tarihte farklı kültürlerin ve deniz ticaret rotalarının buluşma yeri olduğunu hatırlattı.

"Türkiye Batık Envanteri Projesi" kapsamında hazırlanan sergide su altı kültürel zenginliklerinden bir kesitin yer aldığını belirten Ersoy, "Serginin adı olarak kullanılan Türkiye'nin Mavi Mirası söylemini biz mavi vatanımızda yer alan kültürel varlıklarımızın tümünü tanımlamak için kullanıyoruz." dedi.

"Türkiye Batık Envanteri Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor"

Bakanlık olarak söz konusu kültürel mirasa büyük önem verdiklerini ve gelecek nesillere ulaştırmak için çalıştıklarını aktaran Ersoy, bu alanda "Türkiye Batık Envanteri Projesi" kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiğini anlattı.

Bakan Ersoy, 15 yıldır kesintisiz süren proje kapsamında toplanan verilerle ilk defa Türkiye su altı kültür mirası coğrafi bilgi sistemi oluşturulduğunu belirterek, projeyle ayrıca Osmanlı deniz kazılarına ilişkin arşiv bilgilerinin de içinde yer aldığı Osmanlı Su Altı Coğrafi Bilgi Sistemi'nin geliştirildiğini söyledi.

"86 personelimizi daha su altında arkeolojik çalışma yürütebilecek seviyeye getirdik"

Yürütülen batık çalışmalarına ilişkin bilgileri paylaşan Ersoy, şunları kaydetti:

"2021'de Bakanlığımızca verilen izinler çerçevesinde Türkiye kıyılarında 6 su altı kazısı, 4 su altı araştırması gerçekleştirilmiştir. Bu noktada şunun altını özellikle çizmek isterim, su altı projelerimizin artan sayısına paralel olarak özellikle kıyı müze müdürlüklerimizde yer alan personelimize yönelik dalış eğitimleri vermeye başladık. Son üç yılda üç eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup 86 personelimizi daha su altında arkeolojik çalışma yürütebilecek seviyeye getirdik." diye konuştu.

Kazı sürelerini uzatmak için çalışma yapılarak hem daha uzun süre hem de daha fazla noktada kazı gerçekleşmesini sağlayacaklarını aktaran Ersoy, kültürel varlıkları su altında da daha görünür kılmak için yeni yönetim modelleri geliştirdiklerini dile getirdi.

Bakan Ersoy, bu alanda en önemli konunun koruma olduğunu ifade ederek, bulunan batıklardan uygun olanlar üzerinde su altı kültür rotaları oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi.

"Çanakkale Alan Başkanlığımızın da bir çalışması var"

Batıklardan bazılarının dalış turizmine açılmasının da söz konusu olacağını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Rota çalışmalarımız hayata geçtiğinde denizlerimiz hem halkımıza hem de yabancı misafirlerimize adeta tarihin derinliklerine dalış yapacakları benzersiz bir deneyim olarak sunulacaktır. Çanakkale Alan Başkanlığımızın da bir çalışması var. Orada da yakın tarihimizin çok önemli batıkları var, özellikle Çanakkale Savaşı'ndan kalmış olan. Bunlarla ilgili bir rota da hazırlanıyor. Önümüzdeki yaz yoğun rağbet göreceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili lansmanımızı da yapacağız. Batıklara bir dalış noktası belirlendi. Büyük savaş gemilerinin batıklarının olduğu yerde Deniz Kuvvetleri tarafından gerekli tarama çalışmaları da tamamlandı. Çanakkale Başkanlığı olarak önümüzdeki yaz turizme açmak istiyoruz."

Bakan Ersoy, sergi açılışına katılan ülkelerin büyükelçilerini de gelecek yaz batıklara dalmaya davet etti.