Türkiye'nin sosyal medyada en hızlı büyüyeni belli oldu

18.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:28

Sosyal medya platformu Instagram'da kısa sürede milyonlarca insanın dikkatini çeken 'Heykel Kafası' yaptığı paylaşımlarla en fazla takipçi çeken hesap oldu.



Sosyal medya sayfası 'Heykel Kafası', 2019 yılında Türkiye'nin en hızlı büyüyeni oldu. Kurucusu Mehmet Veysel Akdemir olan sayfa, kuruluşunun ilk üç 3 ayında bir milyondan fazla takipçiye ulaşırken, milyonlarca kişiye de erişim sağladı.



Mehmet Veysel Akdemir, sosyal medyada sevgi ekip, mutluluk biçtiklerini belirterek, "Sosyal medya kullanıcıları güldükçe, biz mutlu oluyoruz. Onları tebessümden öteye taşıma güdüsü bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Takipçilerimiz bizden, onları güldürmemizi istiyorsa işte o zaman biz, yaptığımız işin zorluğunu fark ediyor ve 'Daha fazla nasıl çalışırız?' diyerek yeni yollara yöneliyoruz" dedi.



'Heykel Kafası' projesini kardeşi ile birlikte hayata geçirdiklerini anlatan Akdemir, kitlelerinin muhteşem bir mizah anlayışı olduğunu ifade etti. Sosyal medyada birçok kişinin paylaşımlarından alıntılar yaptığını belirten Akdemir, "Mizahta farklı bir boyutla tasarımlar ve ince mesajlarla erişim sağladığımız herkese tebessüm ettiriyoruz" diye konuştu.



"Yeni bir marka kuruyoruz"



Yeni bir marka kurma çalışmalarından bahseden Akdemir, sıra dışı tasarımlar ve espri yeteneğini gösterebileceği yeni çalışmaları olduğunu kaydederek,"Gelen tüm reklam tekliflerini reddediyoruz ve reddetmeye de devam edeceğiz. Yeni çalışmalarımızda da bu yoldan ilerlemeye devam etmeyi planlıyoruz "şeklinde konuştu.



Mehmet Veysel Akdemir kimdir?



1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mehmet Veysel Akdemir 'Heykel Kafası' isimli Instagram'ın önemli sayfalarından birinin de fikir babası olarak biliniyor.



Kısa sürede milyonlara ulaşan 'Heykel Kafası' hali hazırda organik 1.3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor. Mehmet Veysel Akdemir, İstanbul Ataköy'de bulunan ofisinde sosyal medya uzmanlığı ve farklı platformda çalışmalar yürütüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA