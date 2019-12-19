Türkiye'nin Otomobili'ne Kardemir'den katkı

19.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:15

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir), pazara sunduğu yeni ürünlerde Türkiye'nin otomotiv ve savunma sanayi ile raylı sistemlerdeki milli hedeflerine yönelik yeni çelik kaliteleri üretimi yaptı.

Kardemir'den yapılan açıklamada, şirketin fabrikalarında, Türkiye Otomobili Girişim Grubunun, fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait, küresel ölçekte rekabet edecek bir otomobil markası yaratma hedefiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Otomobili çalışmalarına katkı sunmak için otomotiv sektörüne yönelik yeni çelik kaliteleri de üretilmeye başlandığı bildirildi.

Otomotiv sektörünün bağlantı elemanları yapımında kullandığı 23MnB4, 27MnB4, C10C ve 1006 kalite çeliklerin üretimlerinin başarıyla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, "Otomotiv endüstrisine yönelik uluslararası alanda teknik gereklilikleri kapsayan IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi Belgesini alarak sertifikasyon süreçlerini de tamamlayan şirket, sektörün süspansiyon yaylarının yapımında kullandığı 54SiCr6 kalite çelikle yüksek karbonlu çelik üretimlerini de ticari pazara sundu. Kardemir'de halen 17MnB3, 30MnB4 gibi çelik kaliteleri ile sektörün lastik içlerinde kullandığı ve topuk teli (Tire Cord) olarak adlandırılan çelik kalitelerini üretmek için çalışmalar sürdürülüyor." denildi.

Savunma sanayi ile sıkı iş birliği

Savunma, havacılık ve uzay sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak ve bu alandaki yerli üretimin payını artırarak sektörel ihtisaslaşmayla küresel rekabet avantajı oluşturmak için faaliyet gösteren SAHA İstanbul'a da bu dönemde üye olunduğunun altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kardemir için savunma sanayi çeliklerinin üretilmesi de öncelikli hedef oldu. Geçtiğimiz aylarda Savunma Sanayisi Başkanlığından geniş katılımlı bir heyeti Karabük'te ağırlayan şirket yöneticileri, sektöre yönelik üretimler için yeni bir yol haritası belirledi. Yapılan ilk çalışmalar neticesinde ise sektörün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullandığı 42CrMo4 (4140) kalite çelikler, kangal formunda üretilerek pazara sunuldu. Kardemir'in bu alandaki hedefi ise ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak milli bekaya katkı sunmak için savunma sanayisinde yüzde 70'lere ulaşan millileşme oranlarının artırılmasına hizmet etmek."

Raylı sistemlerde milli marka

Kardemir'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007 yılında açılışını gerçekleştirdiği ray-profil tesisleriyle Türkiye ve bölge ülkeleri arasındaki tek ray üreticisi olarak, ülkede başlatılan demir yolu seferberliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının en önemli stratejik ortaklarından biri haline geldiği kaydedilen açıklamada, şirketin, yaklaşık 750 milyon lira harcamayla bu yıl yatırımı tamamlanan demiryolu tekeri üretim tesisiyle de sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı üreticileri arasına adını yazdırdığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Seri üretim için gün sayarken, geçtiğimiz ay ilk teker satışlarını gerçekleştiren Kardemir, yılda toplam 120 bin adet yük treni, 40 bin adet yolcu treni, 20 bin adet hafif raylı sistem ve 20 bin adet lokomotif tekeri üretecek. Türkiye'nin demir yolu teker ihtiyacının tamamını tek başına karşılayacak olan Kardemir, kapasitesinin büyük bir bölümünü ise Almanya, Avusturya, Polonya, Slovakya, Bulgaristan, Fransa gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerine pazarlamayı planlıyor."

"Kardemir, iç piyasadaki konumunu daha da güçlendirecek"

Üretim kapasitesi ve ürün çeşitliliğindeki büyümesini, çevre ve toplum odaklı projelerle taçlandıran Kardemir'de bugüne kadar 150 milyon doların üzerinde çevre yatırımı gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, halen 50 milyon dolarlık çevre yatırımlarının ise devam ettiği, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında birçok yatırımın yapıldığının belirtildi.

Açıklamada, TOKİ aracılığıyla yapılacağı duyurulan 100 bin yeni sosyal konut projesinin, tüm sektörlerde olduğu gibi Kardemir'in de 2020 yılına yönelik beklentilerini artırdığı vurgulandı.

25 milyon tonluk kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük limanı olarak Zonguldak'ta inşa edilen Filyos Liman Projesi'nin de denize uzak kalan Kardemir'in lojistik maliyetleri açısından büyük önem taşıdığı aktarılan açıklamada, "1 milyon ton kapasiteli yeni bir yüksek fırın yapımını gündemine alan Kardemir, böylelikle ulaşacağı 3,5 milyon tonluk üretimin lojistiğini gerçekleştirebilmek için Filyos'ta yapılacak limanı bekliyor." denildi.

Kaynak: AA