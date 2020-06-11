Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor
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Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor

TERÖR örgütü PKK'nın, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak hava operasyonuyla, 10 milyon TL ödül ile 'kırmızı' kategoride aranan terör örgütünün sözde yürütme komitesi üyesi ve infazcısı 'Kasım Engin' kod adlı İsmail Nazlıkul'un (54) etkisiz hale getirilmesinin ardından, korku ve...

Türkiye'nin operasyonlarına direnemeyen PKK'nın sözde yöneticileri, kaçacak yer arıyor
11.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:34

TERÖR örgütü PKK'nın, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak hava operasyonuyla, 10 milyon TL ödül ile 'kırmızı' kategoride aranan terör örgütünün sözde yürütme komitesi üyesi ve infazcısı 'Kasım Engin' kod adlı İsmail Nazlıkul'un (54) etkisiz hale getirilmesinin ardından, korku ve paniğe kapıldığı, sözde yöneticilerini ana karargahtan ayırarak, Kandil eteklerindeki Asos ve Pencevin bölgelerinde gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanlığı'nca Terör Arananlar Listesi'nde, 10 milyon TL ödülle 'kırmızı' kategoride aranan PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi ve infazcısı İsmail Nazlıkul'un 21 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'den (BAE) röportaj için gelecek 3 kişiyle görüşeceği bilgisine ulaşıldı. Aynı gün saat 14.00'te bu 3 kişi ve yabancı bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile görüştüğü belirlenen PKK'lı Nazlıkul'un röportajı örgüt propagandası yapan yayın organında, 25 Mayıs'ta yayınlandı.  

İHA İZLEDİ, ATMACA FİLO 1 TONLUK MÜHİMMATLA VURDUMİT tarafından alınan sinyalle takibine başlanılan Nazlıkul'un, Irak-İran sınırında bulunan Kandil dağı eteklerindeki Bradost bölgesinde gizlendiği ve karargah olarak kullandığı bina, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saptandı. MİT Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığı'nın belirlenen binanın koordinatlarını, TSK ile paylaşmasının ardından 26 Mayıs gecesi saat 03.52'de, Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'ndeki Atmaca filosundan savaş uçakları F-16'lar havalandı. 150 kilometre mesafeye ulaşan savaş jetleri, Nazlukul'un içerisinde bulunduğu tek katlı bina, ısı güdümlü 1 tonluk akıllı mühimmatla tam isabetle vurup, imha etti. Bombalanan binada, Nazlıkul ile Irak uyruklu PKK kuryesi 1 kişi öldürüldü.ÖRGÜT İÇİ İNFAZCI, BİRÇOK EYLEMİN PLANLAYICISIYDITerörist İsmail Nazlıkul, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile eğitim aldıktan sonra Türkiye'de gerçekleştirilen birçok kanlı saldırının planlayıcısı oldu. Örgüte 1989'da Avrupa'da katılan Nazlukul, Lübnan'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bulunduğu Bekaa Kampı'nda eğitim alıp, 1991-1994 yıllarında memleketi Kahramanmaraş kırsalında kaldı. Nazlıkul, 1995-2005 yılları arasında yurt içinde birçok eylem planladı. Zap Kampı'na 2006'da gidip, bir yıl eğitmenlik yaptıktan sonra Irak/Gare alanında HPG Basın İrtibat Merkezi sorumluluğu yürüten Nazlıkul, 2012'de Kandil'e geçip, örgütün sözde merkez komite üyeliğine getirildi. 8 yıldır örgütün sözde merkez komite üyesi olan, örgüt içi infazları da gerçekleştiren terörist Nazlıkul, 1994'te kaçırıldıkları dağdan, evlerine dönmek isteyen 18 üniversite öğrencisini de kurşuna dizip, öldürdü.Nazlıkul'un, çoğunlukla Irak Cumhurbaşkanlığı da yapan Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) faaliyet yürüttüğü İran sınırındaki bölgede gizlendiği ve örgüt üyelerini binadan yönlendirdiği ortaya çıktı.PKK'NIN ÜST DÜZEY İKİNCİ BÜYÜK KAYBINazlıkul'un öldürülmesiyle, terör örgütü PKK, geçen yıl haziran ayında yine Kandil'de etkisiz hale getirilen sözde genel başkanlık konseyi üyesi Diyar Garib Muhammed'den sonra ikinci büyük kaybını yaşadı. Türkiye'nin kararlı ve başarılı operasyonlarıyla ağır kan kaybeden PKK, elebaşı Murat Karayılan'ın da açıklamasıyla yeni önlemler geliştirdi.Örgüt, kaçacak yer kalmayınca, sözde üst düzey yöneticilerini, PKK'nın ana karargahından çıkararak, Kandil eteklerindeki Asos ve Pencevin bölgesinde gizlemeye çalıştığı belirlendi.

Terör uzmanları, ağır kan kaybı yaşayan ve Türkiye'nin operasyonlarına karşı direnç gösteremeyen PKK'nın, mensuplarının kaçışına engel olmaya çalıştığını belirtti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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