Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Arı'dan TİKA programına ziyaret

Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca ( Tika ) Niamey'de Nijer Halk Sağlığı, Nüfus ve Sosyal İşler Bakanlığı ile ortaklaşa sürdürülen Acil Tıp Kapasite Artırma Programını ziyaret etti.

Tika'nın eğitim programlarının Türkiye - Nijer dostluğunun pekiştirilmesine önemli katkı sağladığını söyleyen Büyükelçi Arı, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının Nijer'e gelerek Nijerli sağlık personelinin kapasite gelişimine önemli teknik ve pratik bilgi desteği sağladığını vurguladı.

Arı, bir hafta sürecek programa yoğun ilgi olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin Nijer ile insan odaklı iş birliğinde, TİKA programları vesilesiyle toplumun her kesimine eriştiğini ifade etti.

İstanbul'da 16-18 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen 3. Türkiye - Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul edilen 2022-2026 Eylem Planında Afrika'ya yönelik birçok kapasite geliştirme programının bulunduğunu anımsatan Arı, Nijerli gençlerin bu programlardan yoğun şekilde yararlanacağını düşündüğünü kaydetti.