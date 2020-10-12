Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir NAVTEX ilan etmesinin ardından Almanya ve Fransa'dan skandal açıklamalar geldi. Berlin yönetimi Navtex hamlesi için "Akılsızca bir hareket olur" derken, Paris yönetimi ise "Türkiye yeni provokasyonlardan kaçınmalı" dedi.