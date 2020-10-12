Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur
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Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur

12.10.2020 19:49 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:55
Türkiye'nin Navtex hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış: Akılsızca bir hareket olur

Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir NAVTEX ilan etmesinin ardından Almanya ve Fransa'dan skandal açıklamalar geldi. Berlin yönetimi Navtex hamlesi için "Akılsızca bir hareket olur" derken, Paris yönetimi ise "Türkiye yeni provokasyonlardan kaçınmalı" dedi.

Ankara'nın Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir Navtex ilan etmesinin ertesi günü, durumdan rahatsız olan Berlin ve Paris'ten konuyla ilgili skandal açıklamalar geldi.

"AKILSIZCA BİR HAREKET"

Reuters'e konuşan Alman hükümeti sözcüsü, "Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur" dedi.

"TÜRKİYE YENİ PROVOKASYONLARDAN KAÇINMALI"

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Muhll de "Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesini ve yeni provokasyonlardan kaçınıp somut iyi niyet kanıtları göstermesini bekliyoruz" diye konuştu.

Yunan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in bugün AB Konseyi Başkanı Charles Michel'le yapacağı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e göndermesini ele alacağı belirtildi.

YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ'NDEN SKANDAL SÖZLER

Öncesinde Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yeni Navtexilanına 'bölgede barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan büyük tırmandırma' tepkisini gösterirken, Hükümet Sözcüsü Stelyos Petsas "Türkiye, güvenilirlikten yoksun olduğunu kanıtladı" dedi.

AB liderleri son zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları arama faaliyetlerini durdurmaması halinde yeni yaptırımlarla karşılaşacağına dair uyarmıştı. Sırada 15-16 Ekim'deki AB zirvesi var.

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