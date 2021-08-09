Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli'den Başkan Yüce'ye ziyaret
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Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli'den Başkan Yüce'ye ziyaret

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli'den Başkan Yüce'ye ziyaret
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ziyarette bulundu.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Yüce, Sakarya'da 4 dönem milletvekilliği yapan Büyükelçi Dişli'ye kentte gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Dişli'yi konuk etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Yüce, "Büyükelçimizle çok eskiye dayanan birlikteliğimiz var. Aynı bölgede doğduk, büyüdük. Uzun yıllar birlikte siyaset yaptık. Tüm görüşmelerimizin ortak noktası Sakarya ve bu şehre hizmet etme düşüncesiydi. Hamdolsun bugün de aynı çizgideyiz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Dişli de Sakarya'nın gelişim ve değişim anlamında büyük bir mesafe kaydettiğini ve bu süreci yakından takip ettiğini anlatarak, Yüce'ye başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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