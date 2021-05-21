Türkiye'nin kültür mirası ve Göbeklitepe, Romanya'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı

Türkiye'nin kültür mirası ve Göbeklitepe, Romanya'da düzenlenen "Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası" konferansı ve "Göbeklitepe - Dünyanın İlk Tapınağı" fotoğraf sergisiyle tanıtıldı.

Türkiye'nin kültür mirası ve Göbeklitepe, Romanya'da düzenlenen "Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası" konferansı ve "Göbeklitepe - Dünyanın İlk Tapınağı" fotoğraf sergisiyle tanıtıldı.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ve Argeş Müzesi iş birliği ile Piteşti kentinde düzenlenen etkinliğe aralarında Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Piteşti Valisi Emilia Mateescu, Piteşti Belediye Başkanı Cristian Gentea, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız ile Argeş Müze Müdürü Cornel Popescu'nun da yer aldığı çok sayıda milletvekili, bürokrat, arkeolog ve davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Aramaz, Türkiye'nin tarihi ve turistik zenginliğinden söz ederek Romanya ve Piteşti'deki Türk yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız da Argeş Müzesine ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek katılımcıları Göbeklitepe başta olmak üzere Türkiye'nin kültürel mirasını yerinde görmeye davet etti.

Bükreş Üniversitesi Türk Araştırmaları Merkezi Öğretim Üyesi Silvana Rachieru ise Göbeklitepe'nin dünya tarihi açısından önemine değinerek "Büyük bir organizasyon ve hayal gücünün eseri olan Göbeklitepe, bu büyüklükteki en eski anıt ve ilklerin ötesinde, birçok anlamda tarihin sıfır noktasını oluşturmaktadır." diye konuştu.

Göbeklitepe'nin arkeoloji tarihinin önemli keşifleri arasında yer aldığına vurgu yapan Rachieru, "Yaklaşık 12 bin yıl öncesinden nasıl tasarlandığı hala cevap bulamayan tapınak, Mısır piramitlerinden 7 bin 100 ve İngiltere'deki Stonehenge'den yaklaşık 6 bin 600 yıl önce inşa edilmiş olmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler Göbeklitepe'yi anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya