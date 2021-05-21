Türkiye'nin kültür mirası ve Göbeklitepe, Romanya'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Türkiye'nin kültür mirası ve Göbeklitepe, Romanya'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı

Türkiye'nin kültür mirası ve Göbeklitepe, Romanya'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel

Türkiye'nin kültür mirası ve Göbeklitepe, Romanya'da düzenlenen "Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası" konferansı ve "Göbeklitepe - Dünyanın İlk Tapınağı" fotoğraf sergisiyle tanıtıldı.

Türkiye'nin kültür mirası ve Göbeklitepe, Romanya'da düzenlenen "Türkiye'de UNESCO Dünya Mirası" konferansı ve "Göbeklitepe - Dünyanın İlk Tapınağı" fotoğraf sergisiyle tanıtıldı.

Bükreş Yunus Emre Enstitüsü ve Argeş Müzesi iş birliği ile Piteşti kentinde düzenlenen etkinliğe aralarında Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, Piteşti Valisi Emilia Mateescu, Piteşti Belediye Başkanı Cristian Gentea, Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız ile Argeş Müze Müdürü Cornel Popescu'nun da yer aldığı çok sayıda milletvekili, bürokrat, arkeolog ve davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Aramaz, Türkiye'nin tarihi ve turistik zenginliğinden söz ederek Romanya ve Piteşti'deki Türk yatırımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız da Argeş Müzesine ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek katılımcıları Göbeklitepe başta olmak üzere Türkiye'nin kültürel mirasını yerinde görmeye davet etti.

Bükreş Üniversitesi Türk Araştırmaları Merkezi Öğretim Üyesi Silvana Rachieru ise Göbeklitepe'nin dünya tarihi açısından önemine değinerek "Büyük bir organizasyon ve hayal gücünün eseri olan Göbeklitepe, bu büyüklükteki en eski anıt ve ilklerin ötesinde, birçok anlamda tarihin sıfır noktasını oluşturmaktadır." diye konuştu.

Göbeklitepe'nin arkeoloji tarihinin önemli keşifleri arasında yer aldığına vurgu yapan Rachieru, "Yaklaşık 12 bin yıl öncesinden nasıl tasarlandığı hala cevap bulamayan tapınak, Mısır piramitlerinden 7 bin 100 ve İngiltere'deki Stonehenge'den yaklaşık 6 bin 600 yıl önce inşa edilmiş olmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından ziyaretçiler Göbeklitepe'yi anlatan fotoğraf sergisini gezdi.

Türkiye'nin kültür mirası ve Göbeklitepe, Romanya'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya

Erdoğan: 'Türkiye olarak, salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber...
Erdoğan: "Türkiye olarak, salgının ilk günlerinden itibaren elimizdeki imkanları vatandaşlarımızla beraber dost ve kardeş ülkeler için de seferber...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Fatih Camisi'nde kıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı açılış töreninde konuştu Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Beren Saat Cansu Dere Engin Akyürek
Spor Mesut Özil Adem Büyük Cenk Tosun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin kültür mirası ve Göbeklitepe, Romanya'da düzenlenen etkinlikte tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 17:11:36. #1.13#

title