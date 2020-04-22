Türkiye'nin Kovid-19 yardımları Kolombiya'ya teslim edildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türkiye'nin Kovid-19 yardımları Kolombiya'ya teslim edildi - Haberler
Ece Öztürk Çil, Kolombiya, Türkiye, Güncel

Türkiye'nin Kovid-19 yardımları Kolombiya'ya teslim edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Bogota Belediye Başkanı Lopez'in hastane önünde açıklama yapması Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil ile Lopez'in yardım malzemelerini incelemesi Yardım malzemelerinden detaylar Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil'in açıklama yapması Hastaneye çevrilen...

22.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:05
Türkiye'nin Kovid-19 yardımları Kolombiya'ya teslim edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bogota Belediye Başkanı Lopez'in hastane önünde açıklama yapması

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil ile Lopez'in yardım malzemelerini incelemesi

Yardım malzemelerinden detaylar

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil'in açıklama yapması

Hastaneye çevrilen fuar alanından detaylar

BOGOTA - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere Kolombiya'ya yaptığı tıbbi ekipman yardımı bu ülke makamlarına teslim edildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki hastaneye çevrilen fuar alanında Kolombiya Devlet Başkanlığı İşbirliği Ajansının (APC) düzenlediği etkinliğe Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil, TİKA Bogota Program Koordinatörü Mehmed Sülkü ve Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez katıldı.

Büyükelçi Çil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu zor zamanlarda Türkiye'nin dost elini Kolombiya halkına uzatmasının sembolüdür bu yardım. Bağışımızla hastane yataklarında tedavi gören herkesin iyileşmesini diliyoruz." dedi.

Bogota Belediye Başkanı Lopez, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye hükümeti ve büyükelçiliğine çok müteşekkiriz, burası için en çok yatak bağışlayanlar onlar oldu." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, salgınla mücadelede kullanılması amacıyla gıda paketlerinin yanı sıra 250 hastane yatağı ve tıbbi malzeme teslim edildi.

Türkiye'nin Kovid-19 yardımları Kolombiya'ya teslim edildi

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar Haberler
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haberler
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Fransa'da 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 531 artarak 20 bin 769'a yükseldi
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Lionel Messi Shane Larkin Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan 23 Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Kovid-19 yardımları Kolombiya'ya teslim edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:25:50. #1.15#
title