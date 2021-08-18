Türkiye'nin, Kovid-19'la mücadele için gönderdiği 12 tonluk tıbbi malzeme Senegal'e ulaştı
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Türkiye'nin, Kovid-19'la mücadele için gönderdiği 12 tonluk tıbbi malzeme Senegal'e ulaştı

Türkiye'nin, Kovid-19'la mücadele için gönderdiği 12 tonluk tıbbi malzeme Senegal'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin, Senegal'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek amacıyla gönderdiği 12 tonluk tıbbı malzeme Senegal'de yetkililere teslim edildi.

Türkiye'nin, Senegal'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine destek amacıyla gönderdiği 12 tonluk tıbbı malzeme Senegal'de yetkililere teslim edildi.

Türk Hava Yollarının kargo uçağıyla gelen yardım, Dakar'daki Blaise Diagne Uluslararası Havalimanında Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas tarafından teslim alındı.

Büyükelçi Kavas, 12 tonluk tıbbi malzemeyi alanda hazır bulunan Senegal Sağlık Bakanlığı yetkilisine teslim etti.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, 10 Ağustos'ta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra Twitter hesabından Türkiye'nin Senegal'e 12 tonluk tıbbi malzeme göndereceğini paylaşmıştı.

Yaklaşık 16 milyon nüfuslu Senegal'de, salgının başından beri 71 bin 2 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1625 kişi yaşamını yitirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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