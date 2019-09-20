20.09.2019 23:49

Türkiye'nin konuştuğu Leyla Aydemir cinayeti davasına bakanlık da müdahil oldu

UCİM Erzurum Başkanı Av. Ayşegül Aydoğan:

"Anne konuşmaktan korkuyor"

"Mahkeme sonunda yeni tutuklamalar olabilir"

AĞRI - Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in davasıyla ilgili açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı Avukat Ayşegül Aydoğan şikayetçi olan anne Şükran Aydemir'in susma hakkını kullanarak aslında korkutulduğunu söyledi.

Ağrı Adliyesi'nde devam eden mahkemede anne Şükran Aydemir şikayetçi olurken Baba Nihat Aydemir şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine tanıkların ifadesi alınması için duruşmaya ara verildi.

Verilen arada açıklamalarda bulunan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Erzurum Başkanı Avukat Ayşegül Aydoğan, annenin korktuğu için susma hakkını kullandığını iddia ederek, "Biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı duruşmanın başında göremeyince üzülmüştük ama sonrada duruşmaya geldiler. Leyla yalnız ama biz burada onun yalnız olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Şuan için sanıklar dinlenecek, aradan sonra duruşma devam edecek. Çelişkili ifadeler var ama mahkeme heyeti adaletli bir şekilde duruşmayı yönetiyor. Biz UCİM olarak güçlü bir ekip olarak buradayız. Biz bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bir hukukçu olarak şunu söyleyebilirim annenin korktuğu çok açık. Anne özellikle şöyle bir cümle kullandı" Benim 6 çocuğum daha var" bu demek oluyor ki anne onlara bir şey olmasından korkuyor. Anne keşke konuşsa da onun yanında olsak" dedi.

Aydoğan, yeni tutuklamaların olabileceğini belirterek, "Uzun zamandır ilk kez çok adil bir mahkeme heyeti görüyorum. Yeni tutuklamalar bekliyoruz. Tutuklanan sanığın savunması tamamen çalışılmış. Daha önceki ifadeleriyle şimdiki ifadeleri birbirini tutmuyor. Savcılıkta ki ifadelerini yalanlıyor bunu diğer sanıklarda yapıyor. Mahkeme heyeti de bunun farkında. Herkes savcılık ifadelerinden farklı konuşuyor. Gördüm dediklerine görmedim demeye başladılar. Hepsi tek ağızdan konuşmaya başladılar. Savcılıkta aramızda husumet var demiştiler burada demiyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA