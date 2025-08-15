Türkiye coğrafyası, pek çok önemli akarsuya ev sahipliği yapıyor. Ancak bu akarsular arasında sadece biri, hem doğuş hem de dökülüş noktasında tamamen Türkiye sınırları içinde yer alıyor. Peki, Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğup kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyu hangisidir?

TÜRKİYE'NIN KENDİ SINIRLARI İÇERİSİNDE DOĞUP KENDİ SINIRLARI İÇİNDE DENİZE DÖKÜLEN EN UZUN AKARSUYU HANGİSİDİR?

A) Seyhan

B) Kızılırmak

C) Yeşilırmak

D) Aras

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

Kızılırmak, Türkiye toprakları içinde doğan ve yine Türkiye toprakları içinde denize dökülen en uzun akarsu unvanına sahiptir. Yaklaşık 1.355 kilometre uzunluğa sahip olan bu nehir, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğar. İç Anadolu'nun büyük bir bölümünü kat ederek Karadeniz'e ulaşır.