Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi - Haberler
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Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika
Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi

Bölgede temaslarda bulunmak adına ülkede bulunan Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkiye Büyükelçiliği binasına girdiği anları "Kurtlar Vadisi" tema müziğiyle paylaştı.

Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği binasına bir zamanların en popüler dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin tema müziği eşliğinde girdi. O anları kişisel hesabından paylaşan Güney, sosyal medyada gündem oldu.

"TEMASLAR SONRASI 'YUVA'YA DÖNÜŞ" NOTUNU DÜŞTÜ

Bölgede temaslarda bulunmak üzere Irak'ta bulunan Ali Rıza Güney, yaptığı videolu paylaşıma "Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notunu da ekledi.

Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi

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Emre İliksiz
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Haber: Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi - Haberler
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