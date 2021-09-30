Türkiye'nin Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, elçiliğe Kurtlar Vadisi müziğiyle girdi

Irak Büyükelçisi Ali Rıza Güney, ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği binasına bir zamanların en popüler dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin tema müziği eşliğinde girdi. O anları kişisel hesabından paylaşan Güney, sosyal medyada gündem oldu.

"TEMASLAR SONRASI 'YUVA'YA DÖNÜŞ" NOTUNU DÜŞTÜ

Bölgede temaslarda bulunmak üzere Irak'ta bulunan Ali Rıza Güney, yaptığı videolu paylaşıma "Temaslar sonrası 'yuva'ya dönüş" notunu da ekledi.

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