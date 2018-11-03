Türkiye'nin Iora Örgütü'ne Diyalog Ortaklığı Kabul Edildi

Türkiye'nin Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliğine (Indian Ocean Rim Association-IORA) Diyalog Ortaklığı statüsü için yaptığı başvuru, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde 31 Ekim-2 Kasım tarihlerinde yapılan IORA Bakanlar Konseyi Toplantısında kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Hint Okyanusuna Kıyıdaş Ülkeler Birliğine (Indian Ocean Rim Association - IORA) Diyalog Ortaklığı statüsü için yaptığı başvuru, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Durban kentinde 31 Ekim- 2 Kasım 2018 tarihlerinde yapılan IORA Bakanlar Konseyi Toplantısında kabul edilmiştir. IORA, 20 yılı aşkın süredir faaliyet göstermekte olan ve Hint Okyanusuna kıyısı bulunan 21 ülkeyi (Avustralya, Hindistan, Endonezya, İran, Bangladeş, Somali, Kenya, Malezya, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Tayland, BAE, Yemen, Singapur, Umman, Sri Lanka, Komorlar, Seyşeller, Mauritius) bir araya getiren tek platform olma özelliğine sahiptir. IORA'ya Diyalog Ortaklığımız, büyük bir ekonomik potansiyeli bulunan Hint Okyanusu bölgesi ve çoğunluğu ile tarihsel yakınlığımız bulunan kıyıdaş ülkelerle ilişkilerimizin güçlendirilmesi, bu meyanda ülkemizin uluslararası ilişkilerinin çeşitlendirilmesi, tanıtımı, yeni ihracat pazarları arayışı çabalarına katkıda bulunacaktır" denildi. - ANKARA