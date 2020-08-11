Türkiye'nin İlk 'Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği' Bölümü İtü'de Açılıyor
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Türkiye'nin İlk 'Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği' Bölümü İtü'de Açılıyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi altında Türkiye'nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü kuruluyor.

Türkiye'nin İlk 'Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği' Bölümü İtü'de Açılıyor
11.08.2020 12:11 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:15

İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi altında Türkiye'nin ilkYapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü kuruluyor. İlk öğrencilerini 2020-2021 öğrenim yılında kabul edecek bölümün İTÜ bünyesinde yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası yapay zeka ve veri mühendisliği çalışmalarını lisans eğitimine taşıması planlanıyor.

TEKNOLOJİ, YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNDEN BESLENECEK

Yapay zeka teknolojileri, dünyada her gün üretilen 2,5 kentilyon verinin analizinden robotikten doğal dil işlemeye; bilgisayar ile görü gibi ileri teknolojilerden sağlık hizmetlerine, telekomünikasyondan imalata pek çok farklı alanda kullanılıyor. 2021'in sonuna gelindiğinde ise yeni gelişen teknolojilerin en az yüzde 80'inin yapay zeka teknolojilerinden beslenmiş olacağı öngörülüyor. Beklentilerin büyüklüğü ve bu büyük etkinin muhtemel yakınlığı düşünüldüğünde programa girecek 40 öğrenci, Türkiye'nin ilk Yapay Zeka ve Veri Mühendisleri olarak Türkiye ekonomisinin ve sektörlerinin şekillenmesine liderlik edecek.

MİLLİ TEKNOLOJİNİN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYECEK

Aynı zamanda İTÜ ARI Teknokent, akademiyle sektörü buluşturarak yüksek teknoloji çözümleri geliştiriyor ve start-upları destekliyor. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü, yapay zeka ve veri bilimi konusunda yalnızca temel mühendislik uygulamalarının değil, yeni yapay zeka ve veri bilimi algoritmalarının da geliştirileceği güçlü bir ekosistem oluşturacak. Bölüm, kritik önem taşıyan alanlarda milli teknolojilerin gelişmesine katkı sağlayacak.

MİLLİ TEKNOLOJİNİN GELECEĞİNE KİMLER YÖN VERECEK?

2018 Ocak ayında açıklanan QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamalarında[2] ve 2020 Haziran ayında açıklanan URAP Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralamalarında Bilgisayar Bilişim Fakültesi dahil 11 fakültesi ile Türkiye'den en yüksek başarıyı gösteren üniversitesi İTÜ ; son beş yılda yapay zeka alanındaki bilimsel çıktılarına 926 atıf alarak Türkiye üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin teknolojik geleceğine yön verecek öğrencileri yetiştirecek, ulusal ve uluslararası başarılarıyla ve aldıkları ödüllerle alanlarında öne çıkan akademisyenlerimizin bazı güncel projeleri:

Prof. Dr. Gözde Ünal ve ITU-AI ve ITU Vision Lab'daki ekibinin, Uzman Radyolog Dr. Defne Gürbüz ve ekibi ile yürüttüğü çalışma, 3-boyutlu bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerinden COVID-19 hastalığının akciğer bulgularının yapay zeka teknikleri ile hesaplanmasını hedefliyor.

Doç. Dr. Berk Canberk'in Türkiye'de sektörün önde giden şirketleriyle 5G ve akıllı iletişim sistemleri alanlarındaki çalışmaları hızla devam ediyor.

Doç. Dr. Hatice Köse'nin işitme engelli ve otizmli çocuklarla yaptığı çalışmalar; yapay zeka tabanlı yaklaşımlarla işaret dili ve hareket tanımayı, robot ve avatarlarla gerçeklemeyi ve robotların sensörleri aracılığıyla çocukların duygu durum ve motivasyonlarını anlayıp buna göre davranış sergilemeyi hedefliyor. İşitme engelli çocuklarla yürütülen bu  proje dünyada bir ilk niteliği taşıyor.

Doç. Dr. Gülşen Eryiğit, her dil için yerli geliştirilmesi gereken bir teknoloji olan Doğal Dil İşleme alanında 20 yıldır Türkçe üzerine çalışıyor. Bu anlamda Doç. Dr. Gülşen Eryiğit liderliğinde yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin açığını kapatma açısından büyük önem taşıyor.

Doç. Dr. Sanem Sarıel son dönemdeki akademik çalışmalarını bilişsel robotların yaşam boyu öğrenme yöntemlerine yoğunlaştırıyor. İnsansı robotların gündelik işleri güvenli olarak yürütebilmesi için gerekli olan derin pekiştirmeli öğrenme yöntemlerini de içeren yapay öğrenme yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışıyor.

YAPAY ZEKA VE VERİ MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA ÇARPICI İSTATİSTİKLER

Yapay zekanın 2030 yılında kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı yaparak küresel gayri safi yurtiçi hasılayı %14 artırması bekleniyor.

Gartner'ın yayınladığı bir başka araştırmaya göre dünya genelindeki organizasyonların %37'si "bir çeşit yapay zeka" teknolojisi kullanıyor ve bu oran geçmiş 4 yıl ile karşılaştırıldığında %270'lik bir artışa tekabül ediyor.

Dünya Entelektüel Mülk Organizasyonu'nun (WIPO) yayınladığı istatistiklere göre yalnızca 2013 ile 2017 arasında alınan yapay zeka patentleri 19.000'den 55.000'e çıkarak yaklaşık üç katına ulaştı.

Kaynak: Space Mag

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