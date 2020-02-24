Türkiye'nin ilk ve tek kadın odaklı kariyer etkinliğinde 41 konuşmacı

24.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:14

TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü'nde 41 konuşmacı ilham verecek ve 'yola çık hikayeni yaz' diyecek! Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü, 1 Mart 2020 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

"O yaparsa ben de yaparım" sloganıyla yola çıkan TurkishWIN, Türkiye'deki ilk ve tek kadın odaklı kariyer etkinliğinin bu yıl altıncısını gerçekleştiriyor. Üniversitedeki genç kadınlarla iş hayatındaki kadın liderleri buluşturan, şirketlerde iş ve staj fırsatları yaratan TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü'nün bu yıl ki teması 'yola çık hikayeni yaz' olarak belirlendi.

Etkinlikte Alarko Holding A.Ş., Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Farplas Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Şahin Bakiler, Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, MCT Kıdemli Ortağı Didem Gürcüoğlu Tekay, Dassault Systemes Türkiye Genel Müdürü Elif Gürdal, Manpower Group Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlıve daha bir çok önemli bir araya gelerek bilgi ve tecrübelerini paylaşacak.

Bu yıl Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak etkinlik, 41 konuşmacının yanı sıra, iş dünyasından birçok önemli isim ile iş hayatına atılmaya hazırlanan 100 üniversiteden yaklaşık iki bin üniversiteli genç kadını bir araya getirerek, kadın yeteneklere yatırım yapan şirketler ile 'iş hayatında kız kardeşlik için ben de varım' diyen çalışan kadınları buluşturacak.

TurkishWin ile BinYaprak'ın yanı sıra üniversiteler, öğrenci kulüpleri ve şirketlerin paydaşı olduğu TurkishWIN Genç Kadın Kariyer Günü'nde bu sene de öğrenciler, kurum temsilcileriyle birebir görüşme, iş ve staj başvurusu yapma imkanı bulabilecek.

Kaynak: Bültenler