Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri nedir? Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri kim tarafından üretildi? CEZERİ'nin özellikleri neler? Türkiye'nin ilk milli uçan arabası Cezeri tanıtıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından paylaşılan Cezeri özellikleri neler? Cezeri kim tarafından üretildi? Türkiye'nin ilk milli uçan arabası Cezeri ne zaman uçurulacak?

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar twitter hesabından yaptığı paylaşımla heyecanlandırdı. Türkiye'nin ilk milli uçan arabası cezeri yayınlandı. Cezeri nedir? Cezeri özellikleri neler?

TÜRKİYE'NİN İLK UÇAN ARABASI CEZERİ NEDİR?

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Yaklaşık 1.5 yıl önce hayal ederek ve bir çizimle başladığımız CEZERİ Uçan Araba, ilk uçuşunu yaparak gerçeğe dönüştü. Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak CEZERİ Uçan Araba'nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV'ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

CEZERİ NE ZAMAN UÇURULACAK?

Cezeri'nin, 17-22 Eylül'de, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Teknofest'te uçurulması hedefleniyor..

CEZERİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Açıklamalarına devam eden Selçuk Bayraktar sözlerine şöyle devam etti;

Gelecekte kentsel hava taşımacılığında köklü bir değişiklik yapması beklenen Cezeri Uçan Araba, yolcu ve kargo taşımacılığında aktif olarak rol alacak şekilde tasarlandı. Uçan Araba temelde şehir içi ulaşımda otomobillerin alternatifi olacak elektrikli bir "Kentsel Hava Taşımacılığı" (KHT) aracı olarak öne çıkıyor. Kentsel hava taşımacılığı kapsamında şehir merkezleri ve banliyöleri kapsayan, güvenilir yolcu ve kargo taşıma ekosistemine hayat vermesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra sağlık sektörü ve askeri alanlarda lojistik destek amaçlı kullanılabilmesi için çalışmalar sürüyor.

Minimum teknik ve havacılık bilgisi, üst düzey güvenlik ile uçurulabilecek şekilde tasarlanan Cezeri Uçan Araba, 8 adet elektrikli motor ve pervane ile gücünü şarj edilebilir bataryalardan alarak yüzde 100 elektrik ile uçuyor. Üç yedekli akıllı uçuş sistemine sahip olan Cezeri, gelecekte yapay zeka sistemleri ile donatılacak. Cezeri Uçan Araba'nın gelecekte 100 km/s seyir hızına kavuşması, uçuş irtifasının 2000 metreye ulaşması ve batarya teknolojisinin gelişmesine paralel olarak 1 saat havada kalarak 70-80 kilometre menzile ulaşması hedefleniyor.