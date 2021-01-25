Türkiye'nin ilk profesyonel milli boksörü Zakaryan mezarı başında anıldı

TÜRKİYE'nin ilk profesyonel Milli Boksörü olan 'Demir Yumruk' lakaplı Garbis Zakaryan, vefatının birinci yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Geçen yıl, 90 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk profesyonel Milli Boksörü Garbis Zakaryan, ailesi ve sevenlerinin katıldığı bir törenle anıldı. Zakaryan için Şişli'deki Ermeni Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında tören düzenlendi. Törene katılanlar Zakaryan'ın mezarına çiçek bıraktı, dualar okundu.

"SEVENLERİNDEN TALEP GELİNCE TOPLANDIK"

Tıp doktoru olan oğlu Kaspar Zakaryan, "Çok çabuk geçti. Koronavirüs nedeniyle her şey iç içeydi. Bugün büyük bir organizasyon yapalım, diye düşünmüyorduk. Ama sevenlerinden talep gelince toplandık. Hem cenazesinin olduğu gün hem bugün sevenlerinin olduğunu görmek ve yaşamak çok keyifli. Onu özlüyoruz ama 'böyle hatırlanmak en güzel' diye düşünüyorum." dedi.

"BOKS İLE NASIL BÖYLE BİR UYUM SAĞLAYABİLDİ DİYE DÜŞÜNÜLEN BİR İNSANDI"

Kaspar Zakaryan, "Baba olarak çok iyi bir insandı. 60 yıl birlikte yaşadık. Bir de bir ağabeyim var benden 2 yaş büyük. Bir gün bile kırmadı, bir gün bile tartışmadık. Herkese karşı çok iyiydi. Evde en sert olabildiği kişi annemdi. Kime sorsanız dünya iyisi, boks ile nasıl böyle bir uyum sağlayabildi diye düşünülen, herkese elinden gelen iyiliği yapmaya çalışan, dürüst, iyi bir insandı." diye konuştu.

"İLKLERDEN OLDUĞU İÇİN ÇOK SEVİLEN, TANINAN BİR KİŞİ OLMUŞ"

Spor yaşamıyla ilgili olarak ise Zakaryan, şunları söyledi:

"Başlangıç yılına bakarsanız, Türkiye'nin yeni yeni şekillendiği bir döneme denk geldiği için, yapılan her şey çok daha değerliydi diye düşünüyorum. Olimpiyatlara katılma hayalleriyle uzun bir süre kampa çekilmişler. Sonra çıkan bir anlaşmazlık ve ekonomik koşullar nedeniyle olimpiyat hayalleri yıkılmış ya da Türkiye'de bugünkü gibi bir spor, futbol heyecanı yok. Boksta yapılan her şey İstanbul çerçevesinde çok daha değerli, çok daha önemli. Bir de ilklerden olduğu için o dönemin kendi koşulları içinde çok sevilen, tanınan bir kişi olmuş."

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Beyza Nur GÜLER