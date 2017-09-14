Türkiye'nin Gündemine Oturan Kübra Sonunda Bulundu

"BALÇİÇEK İLTER İLE OLAY YERİ" EKİBİ 2.KAYBINI BULDU

12 Ağustos tarihinde Ordu'da ki evinden bir gece yarısı ortadan kaybolan 17 yaşındaki Kübra "Olay Yeri" ekibinin titiz çalışması sonucu ortaya çıktı.

32 GÜNDÜR KAYIPTI!

Ailesinin programa başvurmasının ardından gelen tüm ihbarları titizlikle değerlendiren program ekibi, Kübra'ya adım adım yaklaştı. Kübra'nın ailesi; kızımız kandırılarak kaçırıldı iddiasında bulunurken, genç kızı kaçırdığı iddia edilen kişi tüm suçlamaları reddetmişti!

Dün öğlen saatlerinde İstanbul'da Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde bulunan Kübra, Bakırköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürülerek ifadesine başvuruldu.

Balçiçek İlter'le Olay Yeri hafta içi her gün 16.15'te Star'da!