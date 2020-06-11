Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
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Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, yaklaşık 200 ülkedeki dini kısıtlamalar ve azınlıkların durumunun değerlendirildiği Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun dün yayımlanan 22. sayısında, Türkiye'nin girişimleri sonucu FETÖ'nün yer almadığı görüldü.

Türkiye'nin girişimleri sonucu ABD'nin Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nda FETÖ yer almadı
11.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:47

ABD Dışişleri Bakanlığının, birçok ülkedeki dini kısıtlamalar ve azınlıkların durumunu değerlendirdiği "Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu"nun 2019 yılı sayısında "FETÖ" konulu incelemeye yer verilmemesi dikkati çekti.

FETÖ KONULU DEĞERLENDİRME YAPMAKTAN KAÇINDILAR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yaklaşık 200 ülkedeki "dini azınlıklara yapılan kısıtlamalara" ilişkin incelemelerin yer aldığı raporun dün yayımlanan 22'nci sayısında, Türkiye'nin girişimleri sonucu "FETÖ" konulu bir değerlendirme yapmaktan kaçınıldığı görüldü.

RAPORUN DAHA ÖNCEKİ SAYISINDA FETULLAH GÜLEN'İN ADI GEÇİRİLMİŞTİ

Bu raporun daha önceki sayısında üç yerde FETÖ elebaşının adı geçirilmişti. Diğer yandan, ABD'nin bu yıl mart ayında yayımladığı "2019 İnsan Hakları Raporu"nda FETÖ'den 37 defa bahsedilmiş, Türkiye'den de bu raporda yer alan iddialara sert tepki gösterilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığınca dün yayımlanan Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu'nun geçen yıla ilişkin sayısının Türkiye bölümünde, Hristiyan ve Yahudi azınlığa mensup kişilerin çeşitli zorluklarla karşılaştığı öne sürülmüş, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi konusuyla ilgili de çeşitli söylemlere değinilmişti.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, raporun yayımlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye bölümünün, "yine kaynağı belirsiz iddialar içeren, objektiflikten uzak bir dille kaleme alındığı" değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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