Türkiye'nin Fark Yaratan Kadınları Seremonisi gerçekleşti

07.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:15

2013 yılından bu yana MediaCat tarafından, iş dünyasının ezber bozan ve ilham veren kadınlarını onurlandırmak üzere organize edilen "MediaCat Fark Yaratan Kadınlar" seremonisi bu yıl ING Bank sponsorluğunda Brand Week Istanbul kapsamında gerçekleşen bir ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Fark Yaratan Kadınlar; marka, iş ve yaratıcı dünya başta olmak üzere, farklı disiplinlerde ezber bozan kadınlara dikkat çekmek üzere yapılan bir seremoni. İş dünyasındaki başarılarıyla ilham veren kadınlardan oluşan MediaCat Fark Yaratan Kadınlar seremonisi, bu yıl yedinci kez gerçekleşti.

İşte Türkiye'nin Fark Yaratan 10 Kadını!

Bu yıl 8 farklı kategoride belirlenen, "Türkiye'nin Fark Yaratan 10 Kadını"nın isimleri şöyle:

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Feryal Özel, Arizona Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Bölümü Profesörü

Global: Sırma Umur, P&G Avrupa CMO, Global Pazarlama ve Marka İnşasından Sorumlu Başkan Yardımcısı

Global: Zeynep Yalım Uzun, Arçelik/ CMO/ Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

Sosyal Sorumluluk: Ayşe Arman, Gazeteci

Pazarlama: Hilal Eksel Merter, BSH Türkiye/ Pazarlama Direktörü

Pazarlama: Aslıhan Ulutaş, Facebook Türkiye Pazarlama Direktörü

Reklam: Neslihan Olcay, Wavemaker Türkiye CEO

Tasarım: Özge Güven, TBWA Design Community Direktörü

Sanat: Dilan Bozyel, Fotoğraf Sanatçısı

Teknoloji/Girişim: Hande Çilingir, Insider CEO&Kurucu Ortak

Fark Yaratan 10 Kadın Nasıl Seçildi?

Fark Yaratan Kadınlar listesinde yer alan isimler, belirlenen kriterler çerçevesinde MediaCat yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü ve yayın ekibi tarafından titiz bir takip ve incelemeyle seçiliyor.

Değerlendirmede dikkate alınan kriterler ise şöyle;

Demografik olarak erkek egemen bir sektörde sivrilmiş olmak.

Yeni ve heyecan yaratan bir marka/kategori yaratarak ve tutundurarak iş dünyamıza zenginlik katmak.

Attığı adım ve aldığı kararlarla global seviyede liderlik özellikleri sergilemek, uluslararası platformlarda ses getirmek.

Yaratıcılıklarıyla ve yarattıkları değerlerle medya dünyamıza, reklam ve pazarlama endüstrisine yeni kaynaklar sağlamak.

Üstlendiği başarılı ve istikrarlı sosyal sorumluluk projeleriyle topluma örnek olmak.

Ülke genelinde ya da firma/marka özelinde bir krizi başarıyla yönetmek ve/veya yaratıcı çözümlerle aşmak.

İstanbul'u bir dünya merkezi haline getirerek Türkiye'den, şirketlerinin dünyadaki birçok ülkesindeki operasyonlarını başarıyla yürütmek.

Ana görevi dışında projeler yaratıp/üstlenip şahsi ve markasına ait kaynakları bu projeye kanalize ederek toplumda fark yaratmak, topluma cesaret aşılamak.

Kaynak: Bültenler