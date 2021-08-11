Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
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Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya - Haberler | Güncel

Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu Asırlık kayalar havadan görüntülendi Muğla'da başlayan yangınlar Gökbel Vadisi'nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı.

Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Asırlık kayalar havadan görüntülendi

AYDIN - Muğla'da başlayan yangınlar Gökbel Vadisi'nde bulunan ve milyon yaşlarda olduğu tahmin edilen kayalara ulaşmadan kontrol altına alındı. Eşsiz manzarasıyla hayran bırakan kayalar havadan görüntülendi.

Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar meydana gelen orman yangınlarında hasar almadan kurtuldu. Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu
Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdul Samet Kaya

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