Sibirya soğuklarını aratmayan Sivas'ta havaya atılan su yere buz tanecikleri olarak düştü
Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27.1 derece olarak Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte havaya atılan sıcak su yere buz tanecikleri olarak düştü.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Türkiye'nin en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 27.1 derece olarak Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü.
KIZILIRMAK RESMEN DONDU
Kent merkezinde hava sıcaklığının sıfırının altında 20 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak kısmen dondu. Irmak çevresinde bulunan ağaçlarda soğuk havanın etkisiyle kırağıyla kaplandı.
AĞAÇLAR GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU
Kırağıyla kaplanan ağaçlar görsel şölen oluşturdu. Öte yandan, Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta havaya atılan sıcak su yere buz tanecikleri olarak düştü.
İşte Sivas İmralı'dan fotoğraflar:
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ