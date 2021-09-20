Türkiye'nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması

İhlas Haber Ajansı / M. Emin Arvas - Haberler | Yerel

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran'daki 7 mahalle ve 1 mezra yoluna uygulanacak olan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Çaldıran'daki 7 mahalle ve 1 mezra yoluna uygulanacak olan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, bitümlü sıcak karışımlı asfalt yola göre daha ekonomik ve daha kaliteli olan beton yol çalışmalarını sürdürüyor. İlk uygulamasını Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde yapan Van Büyükşehir Belediyesi, aldığı olumlu sonuçların ardından ikinci beton yol çalışmasını Çaldıran'da başlattı. Kent merkezine yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta bulunan ve zaman zaman eksi 40 dereyi bulan dondurucu soğuklarıyla Türkiye'nin en soğuk ilçesi olarak bilinen Çaldıran'da 8 noktada beton yol çalışması yapılıyor. Şu ana kadar 14 kilometrelik yolun 5 kilometrelik kısmı tamamlanırken, 9 kilometrelik kısımda ise çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan söküm, reglaj ve altyapı çalışmalarının ardından beton serimi yapılıyor. 12 santimetre kalınlığında dökülen beton yolun yapımında C 30/37 dayanımında beton kullanılıyor. Çaldıran ilçesinde ilk kez uygulanan beton yol çalışması; Başeğmez, Demircik, Yukarı Kuyucak, Aşağı Kuyucak ile Saço mezrasında tamamlanırken; Han, Enginler, Yassıtepe mahalleleri ile Mezbahane yolunda de sürüyor.

Yaklaşık 7.5 milyon TL maliyetle yapılan yolların ekim ayı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması

Türkiye'nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması
İhlas Haber Ajansı / M. Emin Arvas - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Adnan Menderes Vladimir Putin Binali Yıldırım
Magazin Gökhan Çıra Yıldız Tilbe Demet Özdemir Seren Serengil
Spor Cristiano Arda Turan Stefan Kuntz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'nin en soğuk ilçesinde beton yol çalışması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 17:05:19. #1.11#