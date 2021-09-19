Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Şerifoğulları, şehre değer katan projelerine yenisini eklediElazığ'da öğrencilere ve vatandaşlara kolaylık...

- Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Şerifoğulları, şehre değer katan projelerine yenisini ekledi

Elazığ'da öğrencilere ve vatandaşlara kolaylık sağlayacak Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi açıldı

Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları:

"Hedefimiz Elazığ'da yaşayan her vatandaşa en kaliteli yaşam standardını kazandırmak"

"Her alanda eğitime katkı sağlamak istiyoruz"

ELAZIĞ - Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, seçimden önce söz verdiği projeleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Şerifoğulları son bir ay içerisinde Kent-Köy ve Cam Seyir Terasının ardından, Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesinin de açılışını gerçekleştirdi.

Gerçekleştirdiği projelerle şehre değer ve vizyon katan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, hayata geçirdiği projelerle de kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor. Kent-Köy, Balakgazi Parkı ve Cam Seyir Terasının açılışlarının ardından son olarak Yıldızbağları Mahallesi'nde bin 900 metrekare alan üzerinde 650 metrekare inşaat alanına sahip Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesini vatandaşların hizmetine sundu. 28 ayrı kategoride 25 bin kaynak esere erişim sağlayacak olan kütüphanenin yanı sıra kent genelinde 10 semt kütüphanesi ve 19 yeni Spor Yaşam Merkezinin de açılışları toplu bir şekilde gerçekleştirildi.

"Geleceğine sahip çıkan nesiller bizim gelecek vizyonumuzdur"

Hedeflerinin kentte yaşayan her vatandaşa en kaliteli yaşam standartlarını kazandırmak olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehircilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarımızla şehrimizin gelişimine katkı sağlıyor, insanımızın yaşamlarına dokunuyoruz. Mahallelerimizde hizmete sunduğumuz spor ve yaşam merkezlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Uzman hocalar eşliğinde hemşerilerimize spor yapma imkanı sağlayan, 19 yeni spor ve yaşam merkezimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Şehrimizde okuma kültürünün yaygınlaşması, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak ve ferah ders çalışma ortamları kazandırmak adına 17 semt kütüphanesini de hizmete açıyoruz. Bilgili, donanımlı ve mazisini tanıyan, geleceğine sahip çıkan nesiller bizim gelecek vizyonumuzdur" dedi.

"Şehrimizi yeni nesil kütüphanecilikle buluşturuyoruz"

Her alanda eğitime katkı sağlamanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Şerifoğulları, "Belediyemizin bütün imkanlarını sonuna kadar seferber ediyor, geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin bilgiye ulaşımını kolaylaştırmak adına şehrimiz için çok kıymetli bir proje olan Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehrimizi yeni nesil kütüphanecilikle buluşturuyoruz. Toplam bin 900 metrekare alan üzerinde 650 metrekare inşaat alanına sahip olacak şekilde inşa ettiğimiz kütüphanemiz bünyesinde 2 adet dijital kütüphane salonu yer alıyor. Kütüphanemiz bünyesinde ayrıca geniş bir yelpazede 5 bin 300 adet kitap yer alacak. Geleceğimiz adına önemli bir hizmet olan dijital kütüphanemize katkılarından dolayı DAP İdaresi'ne de şükranlarımız sunuyorum. Elazığ'ımıza kazandırdığımız 17 semt kütüphanesi, 19 spor ve yaşam merkezi ve milli şairimizi Mehmet Akif Ersoy'un ismiyle şehrimize kazandırdığımız dijital kütüphanemizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesi ile semt kütüphaneleri ve spor yaşam merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, STK temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.