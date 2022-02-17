Türkiye'nin En Büyük İç Mekânına Sahip Millet Kütüphanesi'nin Sunumu Yapıldı

MALATYA (Bültenler) - Yapılan sunuma Vali Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kültür Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları, ilgili daire başkanlıkları, şube müdürleri ve mimarlar katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımı devam eden Millet Kütüphanesinin iç proje sunumunu yapan İç Mimar Hüseyin Çınar, Malatya'da yapımı devam eden Millet Kütüphanesinin, iç mekân tasarım ve çalışmaları anlamında Türkiye'deki en büyük iç mekâna sahip çalışma olduğunu söyledi.

Yapılan sunum esnasında iç mekân için değerlendirmelerde bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 13 bin 500 m2 inşaat alanına sahip projede her ayrıntının düşünülmesi için istişarelerde bulunmanın önemli olduğunu ifade etti.

Yapımı devam eden Millet Kütüphanesi'nde aktivite salonunun yer alacağı bodrum kat ile birlikte zemin katta lobi, 7/24 çalışma alanı, kafe, 3-6 yaş çocuk kütüphanesi, 7-14 yaş kütüphanesi, engelsiz kütüphane, teknik hizmetler, emanet odası yer alacak. Birinci katta; okuma araştırma salonu, multimedya alanı, kent arşivi, maker atölyesi, grup çalışma alanı, mescid, idari ofisler yer alıyor. Kütüphanenin ikinci katında ise okuma araştırma salonu, konferans salonu, idari ofisler, toplantı salonu, bekleme alanı ve wc'ler yer alacak.

Malatya'nın önemli yatırımlarından biri olan Millet Kütüphanesinden 1.400 kişi aynı anda yararlanabilecek. Millet Kütüphanesinde yaklaşık 200 kişilik konferans salonu ve 200 araçlık kapalı otopark alanı da yer alıyor.

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