Türkiye'nin en büyük çevrimiçi satranç turnuvası BŞEÜ'de başlıyor
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Türkiye'nin en büyük çevrimiçi satranç turnuvası BŞEÜ'de başlıyor

24.03.2021 12:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:05
Türkiye'nin en büyük çevrimiçi satranç turnuvası BŞEÜ'de başlıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) Türkiye'deki tüm lisanslı sporcuların yer alacağı geniş katılımlı bir online satranç turnuvası düzenliyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) Türkiye'deki tüm lisanslı sporcuların yer alacağı geniş katılımlı bir online satranç turnuvası düzenliyor.

"Kampüste Hamle Var" sloganı ile organize edilecek turnuva, 11 Nisan 2021 Pazar günü 'chess.com' platformu üzerinden online olarak gerçekleşecek. Konu hakkında üniversiteden yapılan açıklamada, "Türkiye'de bugüne kadarki en büyük çevrimiçi satranç turnuvası olma özelliği taşıyan ve Türkiye Satranç Federasyonunun lisanslı tüm sporcularına açık olan turnuva, İsviçre sistemine uygun olarak 3+2 zaman temposuyla onanacak. Teknik sorumluları ve hakemleriBŞEÜ personeli, öğrencileri ve mezunlarından oluşan turnuvada dereceye giren sporcular için birer fidan toprakla buluşturulacak. Ayrıca turnuvaya katılan her sporcu için sokak hayvanlarına mama desteği sağlanacak. Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, Türkiye Satranç Federasyonu Bilecik İl Temsilciliğinin internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşabilir ve kayıt yaptırabilirler" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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