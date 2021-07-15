Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması
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Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında Türkiye'nin geçmişte olduğundan daha güçlü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu, 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında Türkiye'nin geçmişte olduğundan daha güçlü olduğunu belirtti.

Büyükelçi Göksu, Katar'ın başkenti Doha'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle AA tarafından düzenlenen fotoğraf sergisinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Göksu, "Başarısız darbe girişiminin beşinci yılında, kalkınma ve istikrar yolundaki tüm engelleme girişimlerine rağmen, Türkiye geçmişte olduğundan daha güçlü." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli adımlar attığını belirten Göksu, insansız hava araçları, tanklar, füzeler, askeri gemiler gibi birçok büyük askeri projeye imza atıldığını hatırlattı.

Göksu, Türkiye'nin 15 Temmuz'da FETÖ tehdidinin farkına vardığının altını çizerek, "Bu tehlikenin bertaraf edilmesinde en büyük pay, iradesi üzerinde herhangi bir tahakküm tanımayan, devletini ve demokratik kazanımlarını korumak için canını feda etmeye hazır olduğunu gösteren Türk halkına aittir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu'dan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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