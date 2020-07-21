Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında, Türkiye'nin Meis adasının güneyi ve doğusunda NAVTEX ilan etmesi Yunan ordusunu panikletti. Haberin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

21.07.2020 21:45 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:11

Sismik Araştırma gemisi Oruç Reis'in Meis Adası'nın güney ve doğusunda sondaj faaliyetlerini yapacağı belirtilmesinin ardından Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, acil olarak ülkesine geri döndü.

Güney Kıbrıs'ta resmi ziyaretler yapan Floros, Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Demokritos Gervakis ile görüştü.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Konstantinos Floros (soldaki)

ZİYARETİNİ YARIDA KESEREK ATİNA'YA DÖNDÜ

Görüşme Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları ele alındı. Floros, Türkiye'nin Meis Adası bölgesi ile ilgili NAVTEX ilan etmesinin ardından ziyaretini yarıda keserek Atina'ya döndü. Floros, Rum Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile de bir araya geldi. Rum medyası, Rum Başkanlık ofisi Dışişleri Bakanlığı'nın da konuyu yakından takip ettiğini yazdı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü

ALMAN BAKAN DA TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

Öte yandan, Yunanistan'ı ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını hedef aldı. Maas, AB-Türkiye ilişkilerinde ilerlemenin ancak Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki adımlarını sonlandırması halinde mümkün olabileceğini söyledi.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
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