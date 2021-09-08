Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Türkiye bursu kazanan Güney Sudanlı öğrencilerle görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, 2021 ve öncesinde Türkiye'de eğitim bursu kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, 2021 ve öncesinde Türkiye'de eğitim bursu kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliğinde yapılan görüşmeye, Güney Sudan Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gabriel Chang, TİKA Güney Sudan Koordinatörü Cafer Tayyar Beşli, Türk Kızılay temsilcisi Akniyet Turganali ve büyükelçilik personeli katıldı.

Mutaf, Türkiye'de burs kazanan öğrencileri tebrik ederek üniversite hayatlarında başarılar diledi.

Öte yandan görüşmede Mutaf ve Chang, iki ülke arasında 2017'de imzalanan Mutabakat Muhtırası çerçevesindeki ikili ilişkileri değerlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak