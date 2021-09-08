Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Türkiye bursu kazanan Güney Sudanlı öğrencilerle görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Türkiye bursu kazanan Güney Sudanlı öğrencilerle görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Türkiye bursu kazanan Güney Sudanlı öğrencilerle görüştü
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, 2021 ve öncesinde Türkiye'de eğitim bursu kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, 2021 ve öncesinde Türkiye'de eğitim bursu kazanan öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçiliğinde yapılan görüşmeye, Güney Sudan Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Gabriel Chang, TİKA Güney Sudan Koordinatörü Cafer Tayyar Beşli, Türk Kızılay temsilcisi Akniyet Turganali ve büyükelçilik personeli katıldı.

Mutaf, Türkiye'de burs kazanan öğrencileri tebrik ederek üniversite hayatlarında başarılar diledi.

Öte yandan görüşmede Mutaf ve Chang, iki ülke arasında 2017'de imzalanan Mutabakat Muhtırası çerçevesindeki ikili ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Türkiye bursu kazanan Güney Sudanlı öğrencilerle görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Genetiğe ışık tutan 10 yıllık çalışma sonuçlandı: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor
Genetiğe ışık tutan 10 yıllık çalışma sonuçlandı: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Yaşar Güler Mansur Yavaş
Magazin Düm Tek Tek Defne Samyeli Ferhan Şensoy Rasim Öztekin
Spor Max Meyer Cristiano Ozan Tufan Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Türkiye bursu kazanan Güney Sudanlı öğrencilerle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 12:10:55. #1.15#

title