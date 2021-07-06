Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Maliye Bakanı Athian ile görüştü
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Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Maliye Bakanı Athian ile görüştü

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Mutaf, Güney Sudan Maliye Bakanı Athian ile görüştü
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Maliye ve Planlama Bakanı Athian Ding Athian ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Cuba Büyükelçisi Erdem Mutaf, Güney Sudan Maliye ve Planlama Bakanı Athian Ding Athian ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki mali ilişkiler değerlendirildi ve bekleyen anlaşmaların bir an önce imzaya hazır hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Görüşmeye, Büyükelçilik Ticaret Müşaviri Uğur Uzunay ile Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ocum Genes Karlo da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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