Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Altay, Arjantin Dışişleri Bakanı Cafiero ile görüştü - Haberler
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Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Altay, Arjantin Dışişleri Bakanı Cafiero ile görüştü

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Altay, Arjantin Dışişleri Bakanı Cafiero ile görüştü
AA / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile bir araya geldiBüyükelçilikten yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Cafiero'nun, Büyükelçi Altay'ı, başkent Buenos Aires'teki dışişleri bakanlığında kabul ettiği belirtildi.

BUENOS Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay, Arjantin Dışişleri Bakanı Santiago Cafiero ile bir araya geldi

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Cafiero'nun, Büyükelçi Altay'ı, başkent Buenos Aires'teki dışişleri bakanlığında kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Büyükelçi Şefik Vural Altay, bugün Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero tarafından kabul edilmiş ve kendisiyle ikili ilişkilerimizin tüm yönleriyle ele alındığı verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Muhammed Emin Canik - Son Dakika Haberleri

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