Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik bağı
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Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik bağı

İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE - Haberler | Güncel

Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik bağı İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri ve Kabataş Liseliler Derneği üyeleri, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki kardeş köy okulunu ziyaret edip öğrencilere hediyeler verdi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri ve Kabataş Liseliler...

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Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik bağı

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri ve Kabataş Liseliler Derneği üyeleri, Şırnak'ın Uludere ilçesindeki kardeş köy okulunu ziyaret edip öğrencilere hediyeler verdi

ŞIRNAK - İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri ve Kabataş Liseliler Derneği üyeleri, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Dağdibi Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri ve Kabataş Liseliler Derneği üyeleri kilometrelerce yol kat ederek Uludere ilçesine bağlı Dağdibi Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Kardeş okul yöneticileri ve dernek üyeleri Kuzey Irak sınırının sıfır noktasında bulunan okulda eğitim gören öğrencilere bir kamyon dolusu hediye dağıttı. Kabataş Lisesi öğrencileri ile dernek üyeleri köy okulundaki öğrencilerle sohbet edip birlikte şarkılar söyledi.

Kabataş Liseliler Derneği üyesi Mesut Hüseyin Ersöz, ilk defa geldiği köyde çok mutlu olduğunu söyledi. Ersöz "Bugün Dağdibi köyünde olmaktan son derece onur duyuyorum. Buraya gelirken çok farklı düşünceler içindeydim. Ama gördüğüm manzara çok güzeldi. Müdürlerim, öğretmenlerim burada çok farklı duygular yaşattı, umduğumun fazlası oldu. Öğrencilerimizle beraber olduk. Kardeş okul olan bu okulumuzda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. İstanbul'dan kalkıp geldik, öğrencilerimizle beraber olduk" dedi.

Uludere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş ise öğrenciler ve dernek üyelerine teşekkür etti. Demirtaş, "Son 1 buçuk senedir el birliği gönül birliği ile bir hareket başlatmıştık. Valiliğimiz, kaymakamlığımız, öğrencilerimiz için bir çalışma başlatmıştık. İstanbul'dan gelen Kabataş Liseliler Derneği üyeleri ile öğrencileri ağırladık. Çocuklarımızla beraber misafirlerimizi ağırladık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Okul müdürü Hakkı Sak ise dernek üyelerini evinde misafir etti. Sak, "Öğrencilerimiz için koliler dolusu malzeme geldi. İstanbul'dan bizim için buraya gelen değerli büyüklerime çok çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik bağı
Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik bağı
Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik bağı
Türkiye'nin bir ucundan diğer ucuna kardeşlik bağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAZIM GÖKÇE

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