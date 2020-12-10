Türkiye'nin batısında kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Evlerin çatıları bile uçabilir

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege, Çanakkale ve Balıkesir'in batısı ile Edirne'nin güney kesimlerinde bugün kuvvetli rüzgar ile fırtına etkili olacak. Vatandaşlar, çatıların uçması, ağaçların devrilmesi ve ulaşım problemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün Kıyı Ege, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kesimleri ile Edirne'nin güney kesimlerinde, güney yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 kilometre/saat) bekleniyor.

ÇATILAR UÇABİLİR

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

EDİRNE'DE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın Edirne'nin güney kesimleri Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde de güney yönlerden kuvvetli 40-60km/sa ve kısa süreli fırtına 60-80 km/sa şeklinde esmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı