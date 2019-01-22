Turkcell'in Geliştirdiği Yerli Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı

Haberler.com/ ÖZEL HABER

Turkcell'in "Dilinizden anlayan Türkiye'nin arama motoru" sloganıyla piyasaya sürülen Yaani arama motoru çok konuşulacak bir skandala imza attı.

"Aradığın ağaç olsun" sosyal sorumluluk projesiyle internet kullanıcılarının dikkatini çeken Yaani, son günlerin fenomeni olan 'Harçlığını arkadaşıyla paylaşan çocuk' için yapılan aramalarda cinsel içerikli sonuçlar çıkardı.

SORUN ALTYAPIDAN KAYNAKLI

Her 100 arama için 1 ağaç dikileceğini duyuran Yaani'nin altyapısından kaynaklanan bazı sorunlar nedeniyle ortaya büyük bir skandal çıktı. Türkiye'de kullanılan arama motorlarının cinsel içerikli sitelere uyguladığı filtreyi uygulamadığı görülen Yaani, kullanıcılar tarafından büyük eleştirilere maruz kalıyor.

YAZILANI ALGILAMAYIP CİNSEL İÇERİKLİ SONUÇLAR ÇIKARDI

"Paylaşan çocuk" aramasıyla fenomen olan küçük çocuğa ait olan sonuçları çıkaran Yaani, "Harçlığını arkadaşıyla paylaşan çocuk" aramasına cinsel içerikli sonuç çıkardı. Kelimeleri algılayıp sonuçlar çıkaran arama motoru, var olan kelimelerin yazılmış olmasına rağmen farklı sonuçlar çıkarması kafaları karıştırdı.

BAZI KULLANICILARDA CİNSEL İÇERİKLİ SONUÇLAR ÇIKMADI

"Harçlığını arkadaşıyla paylaşan çocuk" aramasını Yaani üzerinden yapan bazı kullanıcılar cinsel içerikli sonuçlarla karşılaşmadı.

GOOGLE VE YANDEX'TE YAPILAN AYNI ARAMA DOĞRU SONUÇLAR ÇIKARDI

Google ve Yandex gibi dünyada bir çok ülkede kullanılan arama motorları üzerinde yapılan, "Harçlığını arkadaşıyla paylaşan çocuk" mevcut video sonuçlarını ortaya çıkardı.

YAANİ'NİN KULLANICILARI ETKİLEYEN "ARADIĞIN AĞAÇ OLSUN" PROJESİ NEDİR?

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell tarafından hayata geçirilen Türkiye'nin arama motoru Yaani, geleceğe daha yeşil ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'yla el ele bir proje hayata geçiriyor. Bu proje sayesinde artık Yaani'den yapılan aramalar karşılığında ağaç dikiliyor, Yaani sayesinde Türkiye'ye kocaman ormanlar kuruluyor.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda 2020 yılına kadar karasal eko-sistemlerin eski haline getirilmesi hedefleniyor. Ormansızlaşmanın durdurulması da, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması açısından hayati önem taşıyor. Çevre dostu teknoloji Yaani, bu projeyle milyonlarca türe yaşam alanı, temiz hava ve su kaynağı sağlıyor.

KAÇ ARAMAYA 1 AĞAÇ DİKİLECEK?

Her 100 arama için 1 ağaç dikilecek. (1.000.000 ağaç ile sınırlıdır.)

AĞAÇLAR NEREYE DİKİLECEK?

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygun görülen alanlara ağaçlandırma yapılacak.

Sadece uygulamada yaptığım aramalar mı geçerli olacak?

Hayır. Hem uygulama üzerinden, hem de web üzerinden yapılan tüm aramalar için geçerlidir.