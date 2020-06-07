Türkiye'nin antik kentleri ziyaretçilerini bekliyor
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Türkiye'nin antik kentleri ziyaretçilerini bekliyor

Hierapolis Antik Kenti'nin havadan görüntüleri Laodikya Antik Kenti'nin havadan görüntüleri - Laodikya Antik KentiDenizli'deki Laodikya Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor.

07.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:13

Hierapolis Antik Kenti'nin havadan görüntüleri

Laodikya Antik Kenti'nin havadan görüntüleri - Laodikya Antik Kenti

Denizli'deki Laodikya Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunuyor. İçinde, İncil'de adı geçen 7 kiliseden birinin yer aldığı Laodikya Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki ekip tarafından 2003'ten bu yana yürütülüyor.

Hierapolis Antik Kenti

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, her yıl eşsiz güzellikteki travertenleri görmek ve şifa bulmak için gelenlerin yanı sıra bölgeyi çevreleyen Hierapolis Antik Kenti'nde Hristiyanlık açısından kutsal kabul edilen yapılarıyla inanç turizmine de ev sahipliği yapıyor.

Pamukkale'yi ziyaret etmek üzere, kuzey kapısından girenlerin içinden geçtiği Hierapolis Antik Kenti, arkeolojik literatürde "Kutsal Kent" olarak tanımlanıyor. Kuruluş tarihine ilişkin bilgiler net olmamakla beraber Milattan Önce 2. yüzyılda Amazon Kraliçesi Hiera adına kurulduğu tahmin edilen kent, 80'li yıllarda Hz. İsa'nın havarilerinden olan Aziz Philip'in paganlar tarafından burada öldürülmesinden sonra inanç merkezi olarak kabul edildi.

Türkiye'nin antik kentleri ziyaretçilerini bekliyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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