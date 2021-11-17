Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'i ziyaret etti - Haberler
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Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'i ziyaret etti

AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid'i ziyaret etti

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid ile bir araya geldi.

Tunçer, Abu Dabi Veliaht Prensinin kendisini kabulünü Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Tunçer, açıklamasında, "Zat-ı Alileri Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid'in meclisine davet edilmekten onur duydum. BAE liderliği ve halkı tarafından şahsıma gösterilen hüsnükabulü ülkelerimiz arasındaki kardeşlik bağlarının teyidi olarak görüyor, şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

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AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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