Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan Fransız Sylvie Goulard AB Komisyonu üyesi olamayacak

10.10.2019 16:51

Yeni kurulacak Avrupa Komisyonu üyeleri arasında yer alması için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından seçilen Sylvie Goulard'ın adaylık başvurusu Avrupa Parlamentosu'nda yapılan oylamada ezici bir çoğunlukla geri çevrildi. Oylamaya katılan Avrupa Parlamenterlerinin 82'si "hayır", 29'u ise "evet" oyu kullandı. Eski Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard iki farklı davada yargılanıyor. Davaların biri Fransız yargısı diğeri ise Avrupa Birliği'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisi tarafından yürütülüyor.



Goulard, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun iç pazardan sorumlu üyesi olarak atanacaktı ancak bu durum, hakkında yürütülen davalardan dolayı hayata geçirilemeyecek. Euronews.com'da Görüntüle