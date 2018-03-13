Türkiye'nin 10'uncu "Hibrit" Ameliyathanesi Samsun'da Açıldı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı bünyesinde yapımı tamamlanan hibrit ameliyathane hizmete girdi.

OMÜ'deki hibrit ameliyathane, Türkiye'de bu özelliğe sahip 10 ameliyathaneden biri olacak.

Kalp ve damar cerrahisinde aynı anda birden fazla ameliyatın yapılabildiği hibrit ameliyathanenin, başarıyı artırarak riskleri azaltması hedefleniyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Demirağ, tıp alanındaki gelişmelerin ortalama yaşam süresini artırmasıyla kalp ve damar cerrahisinde daha komplike ve yüksek riskli hastalarla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Bu tür hastalarda alışılagelmiş yöntemlerle tedavinin yetersiz kaldığına işaret eden Demirağ, "Ameliyatların daha kısa sürmesiyle başarı artıp riskler azaltılmaktadır. Ayrıca bu hastaların ameliyat sonrası hastanede kalış süreleri kısalmaktadır. Hibrit ameliyathane, yalnızca ameliyathanede veya yalnızca anjiyo laboratuvarında yapılamayacak ameliyatların yapılmasına olanak tanımaktadır." dedi.

Hibrit ameliyathanede, çok yüksek riski bulunan aort ameliyatları sırasında, aortun bir bölümünü dikişle bir bölümü de stent yerleştirilerek tedavi edebildiklerine dikkati çeken Demirağ, şunları kaydetti:

"Bu şekilde ameliyat esnasında vücutta açılan kesik küçülmekte, ameliyat süresi, yoğun bakımda yatış süresi kısalmaktadır. En önemlisi de ameliyatlardaki riski azaltıp başarı oranını artırmaktadır. Hibrit ameliyathaneye sahip açık kalp merkezi sayısı 10'a ulaşmıştır. Türkiye'de kullanılan en yüksek cihaz 30 kilovat gücündeydi. Bizim ameliyathanemizde kullandığımız cihaz 80 kilovat gücünde. Bu özelliğiyle cihazımız Türkiye'de tek olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye'deki en güçlü ve kendi sınıfında en modern cihaza sahibiz."