Türkiye Muhtarlar Konfederasyonundan, Vali İlhami Aktaş' A Ziyaret
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Türkiye Muhtarlar Konfederasyonundan, Vali İlhami Aktaş' A Ziyaret

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonundan, Vali İlhami Aktaş' A Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hatip Şeran, Proje Koordinatörü Yeşim Gürsoy, Kadın Kolları Başkanı Havva Rendeci ve Yenice Reşadiye Köyü Muhtarı Nuran Şen, Vali İlhami AKTAŞ' ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hatip Şeran, Proje Koordinatörü Yeşim Gürsoy, Kadın Kolları Başkanı Havva Rendeci ve Yenice Reşadiye Köyü Muhtarı Nuran Şen, Vali İlhami AKTAŞ' ı makamında ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hatip Şeran ve beraberindekilerle bir süre görüşerek sohbet etti.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman SOYLU' nun talimatıyla başlatılan "Türkiye Muhtarları Elele Projesi" kapsamında Çanakkale'ye geldiklerini, Çanakkale'de, Şehitler diyarında olmaktan çok mutlu olduğunu ifade eden Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hatip Şeran, Federasyon çalışmaları ve faaliyetleri hakkında Vali İlhami AKTAŞ' a bilgi vererek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami AKTAŞ, Muhtarlarımızı Çanakkale'de misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, Çanakkale Valiliği olarak da üzerimize düşen neyse gereğini yaparız. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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